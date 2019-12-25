Умер почетный профессор СПбГУ Геннадий Соболев

Доктор исторических наук скончался в 91 год.

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умер доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ и почётный профессор СПбГУ Геннадий Соболев. Об этом в Telegrame сообщила депутат городского Заксобрания Марина Шишкина.

Историк родился в Ленинграде 6 июля 1935 года в семье рабочего-разметчика Кировского завода. В военные годы в блокаду их с братом спасла мама, а отец погиб на фронте.

Свою жизнь Геннадий Леонтьевич связал с наукой и историей. В 1986 году он стал преподавать в СПбГУ. Его считают одним из выдающихся специалистов по истории России XX века, особенно скрупулезно историк исследовал революции 1917 года и ленинградской блокады.

в 2025 году Геннадию Соколову вручили национальную премию "Лучшие книги и издательства года" за двухтомник ученого "Ленинград в борьбе за выживание в блокаде". Профессор написал более 300 научных трудов, а также является основателем собственной школы историков революций и Гражданской войны.

Ранее мы сообщали, что умер главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)