Умер главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев

Дирижер Андрей Медведев скончался в Петербурге на 75-м году жизни.

В Петербурге 16 октября на 75-м году жизни скончался Андрей Медведев — художественный руководитель и главный дирижер Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. О его смерти сообщила пресс-служба "Петербург-концерта".

Причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь. Медведев продолжал традиции Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Бадхена. В своей работе дирижер уделял особое внимание проработке музыкального материала и эмоциональной выразительности исполнения.

Андрей Медведев также участвовал в популярных телевизионных программах 1980-х годов, среди которых "Песня года", "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Его песни исполняли Михаил Боярский, Игорь Скляр, Людмила Сенчина, Марина Капуро, Сергей Рогожин и другие артисты.

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