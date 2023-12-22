Петербуржцам рассказали, почему направление к узким специалистам выдает терапевт

Этот специалист может назначить исследования, которые изучит узкий специалист. Это ускорит лечение пациента.

Записаться к узкому специалисту можно напрямую на сайте "Здоровье петербуржца". Но к некоторым врачам направление выдает именно терапевт. В пресс-службе Комздрава рассказали, почему направления выписывает именно этот специалист.

Ваш участковый терапевт — это врач с широким кругозором, который сможет оценить общее состояние вашего организма и определить, какие дополнительные обследования могут быть нужны. Пресс-служба Комздрава Петербурга

Этот специалист может назначить исследования, которые изучит узкий специалист. Это ускорит лечение пациента.

Кроме того, многие симптомы могут быть общими для различных заболеваний. Терапевт поможет определить, какое именно заболевание вызывает симптомы, и направит больного к нужному специалисту.

Ранее мы писали, что в Гатчине легковушка сбила 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Фото: Piter.tv