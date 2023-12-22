Глава МИД Украины оценил успехи российской армии на поле боя.

Москва оказалась более эффективна в своих военных усилиях. Соответствующее заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Таким образом дипломат ответил на вопрос зарубежного СМИ о том, меняет ли недавно одобренная со стороны американской администрации военная помощь армии киевского режима военную стратегию для Украины. Эксперт признал прессе, что зарубежная поддержка от Вашингтона все еще не прибыла, а сроки ее получения так же важны, как и сами поставки. Он признал, что международные союзники ВСУ отстают от расписания, несмотря на все предпринятые усилия коллективного Запада. По словам Дмитрия Кулебы, для Европы и США вс тает фундаментальный вопрос о боеспособности.

Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс". Он пояснил, что такая ситуация является плохим знаком для мировой общественности. Дипломат счет российские баллистические ракеты - настоящим бичем регионального конфликта.

В Киеве сделали тяжелое признание после российских ударов.

Фото и видео: Foreign Policy Live