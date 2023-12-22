Дмитрий Кулеба рассказал об ущербе для энергетической инфраструктуры Украины.

Более половины энергетической системы на территории Украины получила повреждения в результате российских воздушных ударов. Соответствующее заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Дипломат также признал факт того, что Москва за два года конфликта стала успешнее в производстве собственного оружия и в вопросе этого показателя страна стала эффективнее, чем все страны Североатлантического блока и западных союзников ВСУ.

Половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава американского государства Джо Байден ранее подписал закон о помощи своим зарубежным союзникам, включая Украину. В результате армия киевского режима 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.

Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи.

Фото и видео: Foreign Policy Live