Кулеба объяснил, почему Киеву не нужен план Б на случай отказа США в помощи

В МИД Украины рассказали о позиции Госдепа США по поводу поддержки ВСУ.

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не имеет "плана Б" в случае отсутствия помощи со стороны американской администрации, поэтому власти надеются реализовать имеющийся у них "план А". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телемарафона. Эксперт пояснил, что говорит о такой позиции государственному секретарю внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкену, а тот поддержал позицию МИД Украины.

Обращая внимание на многострадальную судьбу законопроекта, давайте пусть его согласуют. Я всегда говорил, что нам не нужен план Б, потому что план А – это согласование решений а не полу-решений. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что украинский министр по финансам Сергей Марченко 15 марта публично озвучил "план Б" на случай отсутствия помощи от Вашингтона, согласно которому киевский режим будет просить страны "Большой семерки" (G7) увеличить размер взносов для помощи. Это произойдет в том случае, если конгресс США не примет соответствующего решения о продлении поддержки ВСУ

Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией.

Фото и видео: YouTube / ТСН