Смольный выделит более 8 млн рублей НКО на социальную рекламу

Исключениями станут государственные муниципальные учреждения.

Губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства "О Порядке предоставления в 2024 году социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат на производство и размещение социальной рекламы". Об этом 1 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Субсидии предоставят по результатам конкурсного отбора социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) для возмещения затрат в 2024 году, возникших при производстве и размещении социальной рекламы. Исключениями станут государственные муниципальные учреждения.

Максимальный размер субсидии не может превышать 2,7 млн рублей. Всего из бюджета Петербурга на выплаты выделили 8,1 млн рублей.

Предоставление грантов в сфере социальной рекламы – традиционная мера государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации проектов по производству и распространению социальной рекламы в городе по общественно значимым направлениям. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: социально ориентированные НКО Петербурга получат субсидии на конгрессы и выставки.

Фото: Piter.TV