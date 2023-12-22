Социально ориентированные НКО Петербурга получат субсидии на конгрессы и выставки

Прием документов и заявлений стартует 16 июля этого года.

Губернатор Петербурга накануне подписал постановление городского правительства "О Порядке предоставления в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на организацию и проведение в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на субсидии из бюджета Петербурга могут претендовать предприятия, которые организовывали и проводили деловые события в период со 2 сентября 2023 года по 15 июня 2024 года. Средства получится направить на компенсацию части связанных с этим затрат.

Субсидии будут предоставляться по результатам отбора, проводимого конкурсной комиссией при участии представителей комитета по развитию туризма и других комитетов Санкт-Петербурга, Торгово-промышленной палаты, Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства, отраслевых предпринимательских объединений, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также профильных учебных заведений. Пресс-служба Смольного

Прием документов и заявлений стартует 16 июля этого года.

За 2022 и 2023 годы 16 НКО конгрессно-выставочной сферы получили субсидии на проведение 21 мероприятия на сумму более 50 млн рублей. Всего в городе на Неве на данный момент насчитывают 235 объектов, обладающих инфраструктурой для проведения деловых мероприятий. Они вмещают свыше 280 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: петербургскому "Водоканалу" выделят 700 млн рублей на фонтаны и туалеты.

Фото: Piter.TV