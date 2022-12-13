НКО Петербурга получат почти 300 млн рублей из Фонда президентских грантов

В Смольном уточнили, что самыми популярными направлениями стали социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, наука, образование, просвещение, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи и детства, сохранение исторической памяти.

По итогам первого конкурса 48 НКО из Петербурга выделят 288 млн рублей из Фонда президентских грантов. Всего в конкурсе участвовали порядка 5,5 тыс. петербургских НКО. Об этом 23 января рассказали в пресс-службе Смольного.

В Смольном уточнили, что самыми популярными направлениями стали социальное обслуживание, поддержка и защита граждан, наука, образование, просвещение, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи и детства, сохранение исторической памяти.

Крупнейший грант достался международной общественной организации "Чистые игры". Ей предоставили почти 38 млн рублей на проведение проекта "Евразийский Кубок Чистоты: на пространстве СНГ". Благотворительному фонду "Лепта" на проект "Это не мусор" выделили 3 млн рублей. Проект посвящен повторному использованию и переработке старых текстильных изделий. Программа "Могилы прадедов" от АНО "Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа" получила более двух млн рублей, они занимаются сохранением памяти о битве за Ленинград.

Ранее в Петербурге два магазина начали бесплатную раздачу еды нуждающимся. Жители города, оказавшиеся за чертой бедности, получат хлеб, овощи, фрукты, крупы.

Фото: Piter.tv

