В Петербурге два магазина начали бесплатную раздачу еды нуждающимся

Жители города, оказавшиеся за чертой бедности, получат хлеб, овощи, фрукты, крупы.

В Петербурге два супермаркета будут раздавать продукты нуждающимся. Проект подготовили благотворительный фонд "Банк еды "Русь" и торговая сеть "Магнит".

Жители города, оказавшиеся за чертой бедности, получат хлеб, овощи, фрукты, крупы. Специалисты будут ежедневно раздавать до 100 кг продуктов. Общий объем переданных товаров со старта проекта составляет около 12 тонн.

Списки получателей составлены заранее. Продукты должны получить свыше 6 тыс. человек. В проекте принимают участие 250 волонтеров.

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Фото: Pxhere