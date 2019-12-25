Эксперты рассказали, как помочь бездомным животным пережить холода

Работники и волонтеры приютов для животных рассказали, как каждый из нас может спасти жизнь кошек и собак, оставшихся без крова. Зоозащитники также объяснили, почему нельзя в соцсетях указывать местонахождение бездомного четвероногого.

С наступлением осени жизнь бездомных животных становится сложнее. Они вынуждены заботиться о поиске укрытия и пищи, которой к зиме становится меньше. В период морозов многие особи погибают, если не найдут теплое место.

Накорми и обогрей

По мнению Надежды Николаевой, основательницы приюта "Надежда", очень важно кормить бездомных зверей. Сильно истощенные четвероногие во время даже небольших заморозков умирают.

Некоторые люди считают, что если животные имеют шерстяной покров, то им не страшны морозы. Но это не так. Как правило, у бездомных животных шерсть в плохом состоянии, потому что они едят испорченные продукты, голодают, страдают от паразитов. Поэтому шубка плохо согревает их. Следовательно, кошек и собак важно обеспечить едой. Можно взять за привычку носить с собой пакетики влажного корма. С едой звери получают энергию для борьбы с холодом. Для нас, людей, это просто, а животное можно спасти от голодной смерти. Надежда Николаева

Большинство продуктов, которые мы употребляем, опасно давать животным. "Еда со стола", которая содержит сахар и специи, негативно влияет на их пищеварительную и мочеполовую систему. Правильно поступают люди, которые готовят специальную еду – каши без соли, домашний паштет без трав и перца.

Твой дом – его крепость

Эксперты отмечают, что чаще всего в холодное время года погибают котята и щенки, а также возрастные и больные животные. Их судьба зависит только от человека. Малышей, старых и страдающих от болезней зверей необходимо забирать с улицы в первую очередь. А если нет возможности приютить животное, то существуют другие варианты помощи. Например, в Петербурге есть много клиник с круглосуточными стационарами. В Северной столице в каждом районе можно найти передержки для бездомных животных.

Кроме того, по словам Надежды Николаевой, хорошим вариантом будет впустить бездомных кошек в подвал или парадную дома. Вопрос важно обсудить с соседями и управляющей компанией и прийти к соглашению. Кошки спасут дом от крыс и мышей, на которых так жалуются жители некоторых домов Петербурга.

Волонтер зоозащитного проекта "Всякое дыхание" Ольга Комарова (фамилия была изменена по просьбе собеседника) рассказала, что собак тоже можно пускать в подъезды, гаражи и другие временные укрытия. По мнению спикера, пёс не встанет на пути у входящего в парадную человека. Напомним, что важно получить согласие соседей.

Повлиять на ситуацию в будущем может контроль популяции биологического вида. Волонтер приюта "Добрый городок" Светлана Митюгова напомнила петербуржцам о роли кастрации и стерилизации бездомных животных.

Спасать всех животных, которые еще и плодятся, сложно. Поэтому очень здорово, когда добрые люди отлавливают наших братьев меньших, отвозят к ветеринару и оплачивают процедуру стерилизации. Отмечу, что животному и так нужно искать возможность для своего спасения, а когда речь идет о спасении потомства, нагрузка ложится на животное двойная. Светлана Митюгова, "Добрый домик"



Домики для котиков

Жители поселков и деревень и вовсе могут сделать общежитие для кошек на своем участке. Инструкции по созданию таких укрытий можно найти в Интернете.

Если вы постоянно проживаете на даче, но кошек не можете впустить в дом, то стоит построить на участке для них домик. Такие даже можно купить. Лучше всего его поставить в укромном месте. Важно сделать в нем именно два входа. Один основной, а второй запасной. Отверстия должны быть небольшими, чтобы в домик не забрались хищники. Надежда Николаева, основательница приюта "Надежда"

Активистка Ольга Комарова посоветовала класть внутрь таких строений сено, потому оно что согревает животных и держит тепло. А вот одежду, покрывала и шерстяные вещи лучше туда не подкладывать, потому что все это после дождей и снегопадов станет мокрым и уже не высохнет.

Волонтер предупредила, что в городе, напротив, строить домики для животных крайне опасно. Есть неадекватные люди, которые могут навредить и так беззащитным животным.

Постройка для уличных животных в черте города – ловушка для их жителей. Я знаю много случаев, когда домики разрушали. В момент уничтожения укрытия животные мучительно умирали или получали травмы. В домик также может забраться собака, которая напугает кошек. Ольга Комарова, волонтер зоозащитного проекта "Всякое дыхание"

Однако мнение активистки не поддержала основательница приюта Надежда Николаева. Зоозащитница уверяет, что подобные ситуации возникают редко. Намного хуже, когда у животного вообще нет крова.

Люди – угроза и спасение для животных

Эксперт Ольга Комарова призвала не выгонять замерзших животных из общественного транспорта. По словам волонтера, иногда истощенные собаки прячутся в автобусах и трамваях, пытаясь согреться. Даже полчаса такой поездки позволят четвероногому восстановить свои силы. Чтобы другие пассажиры не реагировали агрессивно на происходящее, стоит громко сказать две-три одобрительные фразы про животное. Тогда люди тоже проявят сочувствие. Чтобы кондуктор или водитель транспорта не злился, можно оплатить поездку животного. Перед тем, как выйти из автобуса, важно найти человека, который примет эстафету и "отстоит пассажира".

Если вы захотите через Интернет найти хозяина для уличного животного, которого встретили в троллейбусе или любом другом месте, то не надо в публикации информацию о локации пушистого друга.

Не всегда адрес попадается на глаза тем, кто хочет спасти кошку или собаку. Иногда на место приезжают живодеры. С новым хозяином важно познакомиться, "провести собеседование" и желательно заключить договор, по которому он обязуется отправлять фотографии животного хотя бы в течение первого времени. Светлана Митюгова, "Добрый домик"

Иногда люди напрямую не вредят животным. Но их развлечения могут быть опасны для кошек и собак. По словам наших экспертов, четвероногие очень боятся громких звуков. В Новый год, когда повсюду слышны залпы салютов, гремят петарды, уличные кошки и собаки теряются и попадают под машины. Кроме того, животному от страха может может стать плохо. Об этом важно рассказать другим людям и попросить отказаться от шумного 10-минутного зрелища.

Мария Поликарпова

Фото: Piter.TV