Волонтёры "Организатора перевозок" помогают пассажирам на Рыбацком и Ладожском

Сотрудники с табличками и расписанием дежурят на станциях в новой логистике.

Специалисты СПб ГКУ "Организатор перевозок" продолжают помогать пассажирам на железнодорожной станции "Рыбацкое" и Ладожском вокзале в условиях изменившейся транспортной логистики. Сотрудники работают адресно на платформах и в переходах, используют наглядные таблички-указатели и сверяются с актуальным расписанием поездов. Их задача — помочь горожанам оперативно найти нужный маршрут или пересадку на метро.

31 августа и 1 сентября дежурные будут работать на станции "Рыбацкое" с 6:30 до 21:30, на Ладожском вокзале — с 7:00 до 20:00.

Специалисты управления пассажирских перевозок непрерывно следят за ситуацией в наземном транспорте. В Рыбацком и Колпино наполняемость автобусов фиксируют с помощью специальных счётчиков. Аналогичные замеры пассажиропотока организованы и на Ладожском вокзале. Общественный транспорт полностью справляется с нагрузкой, переполнения не зафиксировано.

В пресс-службе городского комтранса добавили, что транспортный блок делает всё возможное, чтобы поездки жителей оставались комфортными в условиях временных изменений маршрутов пригородных электричек Московского и Волховстроевского направлений.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга