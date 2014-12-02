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Свыше 500 пассажиров получили помощь волонтеров на ж/д станции Рыбацкое
Сегодня, 9:21
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Свыше 500 пассажиров получили помощь волонтеров на ж/д станции Рыбацкое

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Дежурства ведут в связи с временным изменением маршрута пригородных поездов Московского направления.

В Петербурге более 500 пассажиров получили помощь волонтеров ГКУ "Организатор перевозок" на железнодорожной станции Рыбацкое за два дня. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 27 августа. 

Дежурства ведут в связи с временным изменением маршрута пригородных поездов Московского направления. Волонтеры объясняют, где расположены кассы и остановки наземного общественного транспорта, как пройти к платформе или станции метро, а также помогают пенсионерам, женщинам и пассажирам с детьми донести тяжелые сумки, тележки и коляски. 

Ранее на Piter.TV: пассажиропоток в Рыбацком вырос на 45% после переноса электричек. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: волонтеры, рыбацкое
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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