Свыше 500 пассажиров получили помощь волонтеров на ж/д станции Рыбацкое

Дежурства ведут в связи с временным изменением маршрута пригородных поездов Московского направления.

В Петербурге более 500 пассажиров получили помощь волонтеров ГКУ "Организатор перевозок" на железнодорожной станции Рыбацкое за два дня. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту 27 августа.

Дежурства ведут в связи с временным изменением маршрута пригородных поездов Московского направления. Волонтеры объясняют, где расположены кассы и остановки наземного общественного транспорта, как пройти к платформе или станции метро, а также помогают пенсионерам, женщинам и пассажирам с детьми донести тяжелые сумки, тележки и коляски.

Ранее на Piter.TV: пассажиропоток в Рыбацком вырос на 45% после переноса электричек.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга