Мать и ее пятилетняя дочь пропали в Красноярском крае

Пропавшая женщина не выходит на связь с родными уже три дня.

В Ачинске 31-летняя местная жительница и ее пятилетняя дочь ушли из дома 27 июня. До сих пор о них ничего неизвестно, сообщила в беседе с телеканалом 360.ru руководитель ПСО "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина.

В дежурную часть с заявлением о пропаже близких обратился супруг пропавшей. По его словам, жена с ребенком ушла из дома по улице Красной Звезды и не вернулась. Мужчина отметил, что она уже уходила раньше.

Торгашина отметила, что в поисковой операции участвуют усиленные группы полицейских и волонтеры. Также оперативники проверяют круг общения пропавших.

Вчера жительница Ачинска попала на камеры в районе улицы Калинина, но девочки с ней не было. Рост пропавшей женщины — 170 сантиметров, у нее среднее телосложение и длинные темные волосы.

Ранее в Петербурге потерялись два мальчика, которые приходятся друг другу братьями.

Фото: Piter.tv