В Петербурге ищут двух братьев-подростков пропавших 10 марта

Подростки пропали в Петербурге 10 марта

В Северной столице разыскивают двух несовершеннолетних, которые могут приходиться друг другу братьями. Как сообщили в соцсетях добровольцы ПСО Северо-Запад, подростки покинули место жительства 10 марта и с тех пор на связь не выходили.

Один из пропавших в возрасте 11 лет имеет рост 140 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На нем была светло-зеленая куртка, черные штаны, бежевые кроссовки и серая шапка, при себе имел рюкзак.

Второй мальчик 14 лет ростом 170 см, с аналогичными приметами — нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Одежда: светло-серая куртка, темно-зеленая кадетская форма, бежевые кроссовки и серая шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят звонить поисковикам по телефону 8 800 505 45 47.

Ранее пропавшего подростка из Ленобласти заметили в метро Петербурга.

Фото: Piter.TV