Пропавшего подростка из Ленобласти заметили в метро Петербурга

Камеры зафиксировали 17-летнего Волкова на Ладожской.

17-летний Владислав Волков попал в объективы камер наблюдения на станции "Ладожская". Следователи просят откликнуться всех, кто видел юношу или знает о его местонахождении.

Следователи СК России по Ленинградской области уточнили данные о местонахождении без вести пропавшего 17-летнего Владислава Волкова. Как сообщили в ведомстве, в ходе поисковых мероприятий установлено, что 2 марта 2026 года в 9 часов 34 минуты подросток был зафиксирован камерами видеонаблюдения на станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефону дежурного следственного управления: +7 (812) 492-01-58. Также работает телефонная линия "Ребёнок в опасности": 8 (800) 201-53-30.

Фото: Piter.TV