Обновлённый транспортный узел Рыбацкое успешно принял первый пассажиропоток

Первый день работы узла показал, что инфраструктура справляется с перераспределением пассажиров. На месте работали представители всех профильных служб, развернута усиленная навигация и система помощи.

В Петербурге 1 июля состоялся первый день работы обновлённого транспортного узла Рыбацкое. Узел принял основной поток пассажиров Волховстроевского направления. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок", заранее подготовленная инфраструктура и слаженное взаимодействие всех ведомств обеспечили стабильную работу в утренний час пик.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров лично проконтролировал организацию работы на железнодорожной станции и станции метрополитена. Он отметил, что утро первого дня показало полную готовность инфраструктуры к перераспределению пассажиропотока. По его словам, главная задача — обеспечить пассажирам комфортную и бесшовную пересадку. Гончаров добавил, что все службы города, включая метрополитен, "Организатора перевозок", РЖД, СЗППК и волонтёров, работают единой командой непосредственно на месте. Была развёрнута масштабная система помощи: от усиленной навигации до личного сопровождения пассажиров, нуждающихся в поддержке. Мониторинг ситуации продолжается в непрерывном режиме.

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Фото: Piter.TV