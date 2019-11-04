Росавиация не видит оснований для дополнительных проверок самолетов Superjet 100

Дмитрий Ядров сообщил о показателях по пассажиропотоку в России.

Росавиация в настоящее время не видит оснований для дополнительных проверок ближнемагистральных пассажирских самолетов Superjet 100 на территории страны. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Эксперт пояснил, что основной задачей профильного ведомства является обеспечение безопасности полетов. Для реализации цели в регулярном режиме выпускаются для организаций воздушного транспорта советы, бюллетени по безопасности полетов - по самым разным аспектам, включая типы воздушных судов. Также чиновник ответил на вопрос о вероятной корректировке прогноза пассажиропотока для авиакомпаний.

В этом году действительно действует ряд факторов, связанных и с флотом, связанных с ограничением на использование воздушного пространства. <...> Мы не видим какого-то существенного падения с объемами авиационных перевозок в отношении прошлого года. Дмитрий Ядров, глава Росавиции

Российские авиакомпании в период с с января по май 2026 года перевезли 39,5 миллионов человек. Ранее такие статистические данные общественности представил министр по транспорту Андрей Никитин. Чиновник из профильного ведомства федерального правительства отметил, что показатель упал на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За первые пять месяцев 2026 года загрузка пассажирских кресел сохранялась на уровне почти 90 процентов. таким образом пассажирооборот превысил показатель прошлого года и составил 106,57 миллиардов пассажиро-километров. В отечественные аэропорты обслужили 77,8 миллионов клиентов, из них почти 20 миллионов человек пришлись на международные перевозки.

В 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,85 млн пассажиров.

Фото: Piter.tv