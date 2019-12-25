Росавиация заявила о готовности к открытию всех временно закрытых аэропортов РФ

Дмитрий Ядров сообщил, что вопрос находится под контролем Минобороны России.

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты готовы к своему открытию. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. эксперт заметил, что решение о возобновлении работы данных воздушных гаваней принимает не его ведомство, а министерство по обороне. Сейчас же единственным приоритетом остается обеспечение безопасности объектов.

Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных регулярных рейсов гражданских воздушных судов. Дмитрий Ядров, глава Росавиции

Напомним, что на территории страны сейчас временно ограничена работа ряда аэропортов, расположенных в южной и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. После ограничений власти возобновили гражданские рейсы в аэропорт Элисты, Геленджика и Краснодара.

Фото: Piter.tv