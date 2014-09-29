Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

Чиновники дали советы по замене шин на холодный период года.

Менять летние шины на зимние российским министерством по транспорту рекомендуется при температуре от плюс пяти до плюс семи градусов по Цельсию. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Чиновники заметили, что при этом выполнить данное требование водители согласно отечественному законодательству должны в срок до первого декабря. Согласно техническому регламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины транспортным средствам запрещено в зимний сезон, который продолжается с декабря по февраль.

Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. пресс-служба Минтранса России

Дополнительно российским законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". Однако сами шины могу т быть шипованными, так и нешипованными. В Министерстве по транспорту напомнили, что из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Такие условия ухудшают для машин сцепление с дорогой и увеличивают их тормозной путь.

Фото: Telegram / Минтранс России