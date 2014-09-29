Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

Менять летние шины на зимние российским министерством по транспорту рекомендуется при температуре от плюс пяти до плюс семи градусов по Цельсию. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Чиновники заметили, что при этом выполнить данное требование водители согласно отечественному законодательству должны в срок до первого декабря. Согласно техническому регламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины транспортным средствам запрещено в зимний сезон, который продолжается с декабря по февраль.
Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря.
пресс-служба Минтранса России
Дополнительно российским законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". Однако сами шины могу т быть шипованными, так и нешипованными. В Министерстве по транспорту напомнили, что из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Такие условия ухудшают для машин сцепление с дорогой и увеличивают их тормозной путь.
Росавиация назвала потери авиапарка в пессимистичном прогнозе до 2030 года.
Фото: Telegram / Минтранс России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все