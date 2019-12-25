Росавиация назвала потери авиапарка в пессимистичном прогнозе до 2030 года

Согласно пессимистичному прогнозу, из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров назвал потери авиапарка в пессимистичном прогнозе до 2030 года. Об этом он рассказал на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Согласно пессимистичному прогнозу, к 2030 году из парка российских авиакомпаний могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов. Ядров подчеркнул, что современный парк 76 авиакомпаний составляет 1 135 воздушных судов. Глава Росавиации добавил, что из числа самолетов на "выбывание" 230 судов являются отечественными. К ним относятся Ан-24, Ан-26, Ан-2 и Як-40.

Также Ядров заявил, что российская авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых отечественных самолетов. Он уточнил, что к 2030-му планируется получить около 500 новых воздушных судов.

