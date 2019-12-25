319 пожарных поездов и ремонт только ночью: в Минтрансе рассказали, как готовятся к майским

Дорожные работы на туристических трассах будут проводить только в ночное время.

Ежедневно будут дежурить 15 тыс. сотрудников ведомственной охраны ж/д транспорта. В постоянной готовности находятся 319 пожарных поездов. Об основательной подготовке к предстоящим майским праздникам рассказали в пресс-службе Министерства транспорта страны.

В ведомстве отметили: дежурно-диспетчерские службы Росморречфлота перевели в режим боевой готовности. Речь идёт о средствах связи, системах управления и оповещения. Также известно, что дорожные работы на туристических трассах планируют проводить только в ночное время.

Кроме того, в преддверии 9 мая создали оперативный штаб для приема ветеранов, гостей города и делегаций. В центре внимания: обеспечение безопасности перелетов. Особый контроль – за работой авиакомпаний в случае введения режима "Ковер".

Ранее сообщалось, что Минтранс подготовил для автомобилистов памятнику к майским праздникам. Водителям советуют проверить аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель. А также обязательно посмотреть на уровень жидкостей, свет, состояние тормозов и протектора шин. В ведомстве подчеркнули: самыми загруженными днями на дорогах будут вечер 30 апреля и утро 1 мая.

