Минтранс подготовил памятку для водителей перед майскими

О правилах на дороге и в салоне машины напомнили российским водителям в преддверии майских праздников. Автомобилистам советуют проверить "дорожный минимум" для безопасного пути: аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель, а также фонарик и зарядку для телефона. Памятку составили в Министерстве транспорта России.

Специалисты ведомства отмечают, что перед стартом на дальние дистанции нужно обратить внимание на уровень жидкостей, свет, состояние тормозов и протектора шин, а также давление. Напоминают: ребёнок должен ехать в детском кресле, а самые тяжелые вещи лучше убрать из салона в багажник.

Кроме того, рекомендуют выбирать спокойный темп езды на загруженных трассах. Самым плотным движение будет вечером 30 апреля, утром 1 мая и вечером 3 мая. Перед выездом рекомендуют проверить прогноз погоды.

Ранее сообщалось, сколько россиян планируют трудиться на майские праздники. Число работающих жителей достигло 14%, это рекордные показатели за последние 5 лет.

