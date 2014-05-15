Рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

В исследовании было задействовано 1600 респондентов.

Каждый седьмой россиянин (14 процентов) планирует провести майские праздники в 2026 году на рабочем месте. Речь идет о рекордном показателе за последние пять лет. Соответствующие результаты представлены в проведенном социологическом исследовании от компании SuperJob. Эксперты напомнили, что в текущем году выходные дни остаются относительно короткими, так как приходятся только на 1-3 и 9-11 числа.

Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49 процентов), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17 процентов). Число работающих в праздничные дни составило 14% - это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет. итоги опроса

Встречать праздники на рабочем месте мужчинам страны по-прежнему приходится чаще, чем женщинам. Речь идет о 15 процентах против 13 процентов соответственно. Известно, что семь процентов россиян планируют в следующем месяце отдохнуть на природе. Еще около двух процентов население отправится в путешествие по стране. А один процент респондентов планируют провести майские за границей, в гостях или на рыбалке.

Фото: Piter.tv