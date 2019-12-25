Изменится расписание электричек на майских праздниках в Ленобласти и Петербурге

Майские праздники скорректируют расписание пригородных поездов на нескольких направлениях между Петербургом и Ленинградской областью. Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания 27 апреля, изменения коснутся графиков движения на Финляндском, Балтийском, Витебском, Московском и Северном направлениях.

Так, 30 апреля и 8 мая электрички будут курсировать по графику пятницы. 1, 2, 9 и 10 мая поезда пойдут по расписанию субботы. 3 и 11 мая — по графику воскресенья. Уточняется, что подробную информацию об изменениях можно найти на официальном сайте перевозчика, на вокзалах и станциях, а также в мобильных приложениях.

Фото: Северо-Западная пригородная пассажирская компания

