Петербургские автобусы переходят на летний график с 15 апреля

В Северной столице с завтрашнего дня общественный транспорт начнет работать по новому расписанию. Закроются сезонные маршруты, изменятся трассы нескольких автобусов и троллейбуса, а одну остановку временно перенесут.

С 15 апреля в Санкт-Петербурге общественный транспорт переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В городе закроют так называемые зимние маршруты под номерами 469А и 475А. По-летнему начнут курсировать автобусы двух направлений. Первый следует из Кронштадта в СНТ "Красногорские покосы" под номером 406. Второй – 555 от Придорожной аллеи до 45-го километра трассы Петербург – Огоньки. Оба будут возить пассажиров только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Также скорректируют расписание автобусов 469 и 485. Маршрут автобуса 154 и троллейбуса 50 продлят по новому участку проспекта Авиаконструкторов. Автобус поедет от станции "Старая Деревня" до конечной остановки "Проспект Авиаконструкторов, угол Арцеуловской аллеи". Троллейбус запустят от Тихорецкого проспекта до той же точки.

В пресс-службе управления уточнили, что автобус 141 с 15 апреля изменит свою трассу – ее проложат по Дизельному проезду. Автобус 59 тоже ждут перемены: новая дорога пройдет через Кубинскую улицу. С 15 апреля по 20 мая временно перенесут остановку "Парк 300-летия Санкт-Петербурга". Она задействована на маршрутах автобусов 112, 120, 216 и 303. Ее перемещают на 100 метров ближе к улице Савушкина. Коррективы также внесут в расписание автобусов 2Кр и 3Кр в Кронштадте.

По данным на март 2026 года, в Петербурге работает свыше 4 тысяч единиц наземного городского транспорта. В эту цифру входит 2417 автобусов, 41 электробус, 721 трамвай и 834 троллейбуса. Итого по улицам города курсирует 4013 единиц подвижного состава.

