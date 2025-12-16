На юге ЗСД в Петербурге на 2 месяца ограничат движение

В этот период здесь запланированы плановые работы по замене деформационных швов.

В Петербурге вводится временное ограничение движения транспорта на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД). Как сообщили в пресс-службе магистрали, работы будут проходить с 8 июня по 20 июля.

Ограничения коснутся основного хода ЗСД на отрезке с 1-го по 2-й километр, а именно – направления от развязки с КАД (Юг) до развязки с улицей Автомобильной. В этот период здесь запланированы плановые работы по замене деформационных швов.

На время проведения работ проезжая часть будет сужена: движение автотранспорта на указанном участке будет осуществляться только по двум полосам. Представители дорожной службы призывают водителей учитывать возможное увеличение времени в пути, заранее планировать свои маршруты и при необходимости выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД у проспекта Культуры перекрывали съезд из-за ремонта.

Фото: Piter.TV