Петербуржцы активнее москвичей хотят пересесть на велосипеды для поездок на работу

Треть опрошенных жителей Северной столицы (30%) рассматривают эту альтернативу привычному транспорту.

SuperJob провёл ежегодный опрос среди экономически активного населения двух столиц, выясняя отношение горожан к поездкам на работу на велосипеде и самокате. В исследовании приняли участие по 1600 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющих постоянную занятость.

Доля тех, кто уже ездит на работу на велосипеде, в Москве составила 3% (как и год назад), а число желающих пересесть на велосипед выросло с 21 до 25%. Петербург демонстрирует схожую динамику: доля потенциальных велосипедистов увеличилась с 26% в 2025 году до 30% в 2026-м. Однако фактически ездят на велосипеде на работу лишь 2%.

Отношение к самокатам более сдержанное. В Москве на них добираются 3%, ещё 16% хотели бы попробовать. В Петербурге на самокатах и электросамокатах ездят 3%, а ещё 16% готовы присоединиться.

И велосипед, и самокат остаются преимущественно мужскими видами транспорта. Женщины чаще ссылаются на безопасность и несовместимость с деловым стилем. Наибольший интерес к обоим видам передвижения проявляет молодёжь до 35 лет. Категорически не хотят пересаживаться на велосипед в Москве 61% опрошенных, в Петербурге — 61%; на самокат — 75% и 73% соответственно.

