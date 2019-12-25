В США чуть не столкнулись два пассажирских самолета

Избежали трагедии: на посадке два пассажирских самолета пролетели в 150 метрах друг от друга. В Федеральном управлении гражданской авиации США ситуацию назвали "почти катастрофичной". В данный момент ведется расследование, все пассажиры в порядке. Об этом сообщает "Российская газета".

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в понедельник. Согласно сервису Flightradar24, траектория при посадке рейсов авиакомпаний American Airlines и Air Canada была критически близкой. Один из пилотов получил предупреждение от системы предотвращения столкновений самолета.

Такая система может сработать в нескольких случаях: при изменении условий за бортом, при наличии в воздухе нескольких участников движения и при сближении с другим самолётом. Оба экипажа оперативно отреагировали на внештатную ситуацию и тем самым смогли предотвратить трагические последствия. Посадка прошла без происшествий.

