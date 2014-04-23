  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авиакомпания Nordwind планирует приостановить рейсы между Москвой и Петербургом
Сегодня, 10:00
245
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Авиакомпания Nordwind Airlines с 24 апреля приостанавливает рейсы между Петербургом и Москвой. Об этом пишет Neva.Today. Причиной стала оптимизация полетной программы. 

Пассажиры, которые купили билеты по маршруту на самолеты после 24 числа, получат возврат средств, предупредил перевозчик. По словам одного из клиентов, ранее его рейс переносили на вечер 24 апреля, а потом полностью отменили. 

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии лета запущены автобусы из Северной столицы в Севастополь, время в пути составляет порядка 40 часов. Следуют они через Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Dghekson
Сегодня 18:41

И слава Богу.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии