В преддверии лета запущены автобусы из Петербурга в Севастополь
Сегодня, 14:25
В преддверии летнего сезона с Автовокзала Петербурга запустили новый маршрут в Севастополь. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту. 

Первые рейсы ожидаются 29 и 30 марта, отправление – в 13:45. Время в пути составит порядка 40 часов. В будущем появятся ежедневные регулярные поездки. Обслуживают маршрут ООО "Международные автобусные перевозки" и ИП Некрасов И. А. Следуют автобусы через Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. 

Сами транспортные средства оснащены системами кондиционирования и отопления, USB-разъемами, мультимедийными системами с телевизорами и откидными креслами. Билеты доступны в кассах Автовокзала Северной столицы. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Ташкент теперь можно добраться на автобусе. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

