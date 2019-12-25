В преддверии лета запущены автобусы из Петербурга в Севастополь

Первые рейсы ожидаются 29 и 30 марта, отправление – в 13:45.

В преддверии летнего сезона с Автовокзала Петербурга запустили новый маршрут в Севастополь. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Первые рейсы ожидаются 29 и 30 марта, отправление – в 13:45. Время в пути составит порядка 40 часов. В будущем появятся ежедневные регулярные поездки. Обслуживают маршрут ООО "Международные автобусные перевозки" и ИП Некрасов И. А. Следуют автобусы через Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

Сами транспортные средства оснащены системами кондиционирования и отопления, USB-разъемами, мультимедийными системами с телевизорами и откидными креслами. Билеты доступны в кассах Автовокзала Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: из Петербурга в Ташкент теперь можно добраться на автобусе.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга