Из Петербурга в Ташкент теперь можно добраться на автобусе

С петербургского автовокзала запускаются автобусы в Ташкент. Об этом рассказали 4 марта в комитете по транспорту Северной столицы.

Рейсы по маршруту №3185 будут отправляться по пятницам в 22:00, время в пути составит 69 часов. Планируются остановки на пограничных пунктах: Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата. Для комфорта пассажирам доступны санузлы, системы мультимедиа и климат-контроля, индивидуальные разъемы для зарядки гаджетов.

Отмечается, что автовокзал обслуживает порядка 100 маршрутов.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга