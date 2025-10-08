  1. Главная
Из Петербурга в Ташкент теперь можно добраться на автобусе
Сегодня, 14:24
Рейсы по маршруту №3185 будут отправляться по пятницам в 22:00.

С петербургского автовокзала запускаются автобусы в Ташкент. Об этом рассказали 4 марта в комитете по транспорту Северной столицы. 

Рейсы по маршруту №3185 будут отправляться по пятницам в 22:00, время в пути составит 69 часов. Планируются остановки на пограничных пунктах: Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата. Для комфорта пассажирам доступны санузлы, системы мультимедиа и климат-контроля, индивидуальные разъемы для зарядки гаджетов. 

Отмечается, что автовокзал обслуживает порядка 100 маршрутов. 

Ранее на Piter.TV: авиакомпания Conviasa прекращает полеты из Венесуэлы в Петербург. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

