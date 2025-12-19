Авиакомпания Conviasa прекращает полеты из Венесуэлы в Санкт-Петербург

Программа прямых рейсов, запущенная менее четырёх месяцев назад, будет закрыта в конце февраля.

Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полётов в Санкт-Петербург. Согласно информации на официальном сайте перевозчика, полётная программа будет закрыта с 22 февраля.

Последний рейс из Венесуэлы в российский город запланирован на 21 февраля. На следующий день, 22 февраля, самолёт выполнит обратный перелёт в Каракас, после чего маршрут будет окончательно закрыт.

Прямое авиасообщение между Венесуэлой и Санкт-Петербургом просуществовало всего около четырёх месяцев. Первый регулярный рейс авиакомпания Conviasa выполнила в ноябре 2024 года. Официальных причин закрытия маршрута в опубликованном объявлении не указано.

Ранее Piter.TV сообщал, что россияне могут посещать Мьянму без виз.

Фото: Piter.TV