  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива
Сегодня, 9:54
43
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива

0 0

Ситуация скажется в первую очередь на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики.

Власти Кубы предупредили международные авиакомпании о дефиците топлива. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Отмечается, что в понедельник, 9 февраля, на острове закончится авиационное топливо. Ситуация скажется в первую очередь на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики. Дефицит авиационного топлива может привести к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о проблемах Кубы после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. По его словам, венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу. Он также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

Ранее мы сообщали, что в России намерены увеличить мощности по хранению топлива.

Фото: pxhere.com

Теги: авиакомпании, дефицит, куба, топливо
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии