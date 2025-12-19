Куба предупредила авиакомпании о дефиците топлива

Ситуация скажется в первую очередь на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики.

Власти Кубы предупредили международные авиакомпании о дефиците топлива. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

Отмечается, что в понедельник, 9 февраля, на острове закончится авиационное топливо. Ситуация скажется в первую очередь на авиакомпаниях США, Испании, Панамы и Мексики. Дефицит авиационного топлива может привести к меньшему числу рейсов и сокращению числа путешественников на острове.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о проблемах Кубы после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. По его словам, венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу. Он также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

