Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указала на рекордный дефицит рабочей силы в России. Об этом она заявила на "Альфа-саммите".

По ее словам, в современной истории России такого дефицита еще никогда не было. Глава ЦБ отметила, что такая ситуация оказывает влияние на всю экономическую ситуацию.

Ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Отметим, что на прошлой неделе регулятор указывал, что напряженность на рынке труда в России снижается, однако безработица по-прежнему находится на исторических минимумах.

Ранее Набиуллина заявила, что конфликт на Ближнем Востоке в прогнозе ЦБ ускорит мировую инфляцию.

Фото: Банк России