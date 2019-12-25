Центробанк понизил ключевую ставку до 14,5%

В регуляторе подчеркнули, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки приняли на заседании ЦБ РФ, прошедшем сегодня, 24 апреля. Совет директоров согласился снизить показатель на 0,5 п.п. В опубликованном заявлении регулятора отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения, но при этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются.

По оценке Банка России, показатели остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В связи с этим сохраняется неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики. В регуляторе добавили, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции.

