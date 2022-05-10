Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 15-14,5% на заседании ЦБ

В Госдуме рассказали о вероятном решение ЦБ РФ за 20 марта.

Центральный Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт, до 15-14,5 процентов на следующем заседании совета директоров, которое запланировано на 20 марта 2026 года. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Политический деятель добавил, что сейчас неизвестно, когда бюджетное правило изменится. У государственного финансового регулятора есть основания для того, чтобы постепенно снижать ключевую ставку по стране, исходя из ситуации на мировых рынках.

Я считаю, что на 0,5 п.п. точно, но допускаю даже на 1 п.п., поскольку инфляционные процессы позволяют так сделать. То есть инфляция имеет тенденцию к уменьшению, причем даже инфляционные ожидания населения и то снижаются. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что 13 февраля Банк России на первом в 2026 году заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п.п, до 15,5 процентов годовых. После этого устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились.

Аксаков ждет укрепления рубля на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Piter.tv