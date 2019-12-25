Степашин назвал условие для снижения ключевой ставки до 10% к концу года

Экс-премьер страны рассказал о последствиях высокой инфляции.

Ключевая ставка на российской территории вполне может быть снижена до десяти процентов только в том случае, если в течение года инфляционные процессы государственному финансовому регулятору удастся удержать в пределах пяти или шести процентов. Соответствующее заявление сделал бывший российский преьмер-министр Сергей Степашин в интервью для новостного агентства "ТАСС".

Надеемся все-таки на ставку рефинансирования. Моя точка зрения: если мы к концу года будем иметь 5-6% инфляцию, то ставка должна быть не больше 10%. По-моему, это очевидно. Сергей Степашин, экс-премьер РФ

Глава ВТБ спрогнозировал ключевую ставку не выше 12% к концу года.

