Угроза БПЛА в Петербурге и Ленобласти снята

Воздушная тревога над городом была объявлена после 5:00.

В среду, 3 июня, в Петербурге и Ленинградской области была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации, предоставленной РСЧС, воздушная тревога над городом была объявлена после 5:00, её отменили в 8:15. В Ленинградской области опасность сохранялась с 3:00 и была снята после 8:00.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что за время действия тревоги системы противовоздушной обороны перехватили 59 БПЛА. В результате падения обломков одного из аппаратов в Лужском районе незначительные повреждения получили 4 частных дома, однако жертв и пострадавших нет. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ранее в этот же день объекты инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах Петербурга подверглись атаке. В результате этого инцидента пострадали несколько человек.

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