На трассе "Вологда — Тихвин" произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика: есть погибший

По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

Сегодня около 17:30 на 395-м километре федеральной автодороги Р-21 "Вологда-Тихвин" произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Honda, выехав на встречную полосу, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Foton с полуприцепом. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

За рулём большегруза находился 64-летний мужчина. В результате аварии молодой водитель легковушки скончался на месте происшествия. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии в Тихвинском районе погибли двое детей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти