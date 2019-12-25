Глава ВТБ спрогнозировал ключевую ставку не выше 12% к концу года

Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал ключевую ставку не выше 12% к концу года. Об этом он заявил в ходе бизнес-диалога на тему "Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта". Его слова приводит ТАСС.

Отметим, что на сегодняшний день ключевая ставка Банка России составляет 15%. Следующее заседание регулятора пройдет 24 апреля.

Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%. Андрей Костин, глава ВТБ

Напомним, последнее снижение ключевой ставки было принято 20 марта на заседании Банка России. Показатель опустили на 50 б.п. Это седьмое подряд снижение ставки в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, стартовавшем в июне 2025 года.

Ранее мы сообщали, что годовая инфляция в Петербурге упала в марте.

