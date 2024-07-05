Годовая инфляция в Петербурге упала в марте

Наибольший рост среди продовольственных товаров показали яйца.

В Петербурге годовая инфляция снизилась до 5,5%, сообщили в пресс-службе Центрального банка России. В марте 2026 года цены в городе выросли на 0,6% по сравнению с февралем, когда рост составлял 1,2%. Таким образом, темпы инфляции замедлились.

Наибольший рост среди продовольственных товаров показали яйца. В ЦБ РФ это объяснили восстановительным ростом после длительного снижения цен в прошлом году. При этом в годовом выражении яйца в Петербурге, наоборот, подешевели, в отличие от общероссийской тенденции. Это связано с тем, что город обеспечен продукцией птицефабрик Ленинградской области. За месяц и за год также снизились цены на рис и гречневую крупу благодаря высоким запасам после рекордных урожаев. Кондитерские изделия, напротив, подорожали из-за высокого спроса.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на моющие и чистящие средства, что связано с увеличением издержек производителей. В то же время стройматериалы подешевели из-за снижения спроса на фоне сокращения объемов строительства в начале 2026 года. Также в марте продолжился рост цен на услуги санаториев и пансионатов.

Годовая инфляция в Петербурге (5,5%) оказалась ниже, чем в среднем по России (5,9%). В ЦБ подчеркнули, что для устойчивого замедления инфляции необходимо сближение общего спроса с возможностями предложения. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на достижение целевого уровня инфляции в 4%.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что месячный прирост цен в России (с исключением сезонности) в марте составил 6,0%, оставшись примерно на уровне февраля (5,8%). Годовая инфляция в стране снизилась до 5,86%.

Потребительские цены в Петербурге в 2025 году выросли на 4,8%, что ниже среднероссийского уровня (5,6%) и значительно меньше, чем годом ранее. При этом заработная плата и среднедушевые доходы в городе остаются одними из самых высоких в стране. Экономика Санкт-Петербурга развивалась поступательно: промышленное производство увеличилось на 5,4%, а индекс выпуска товаров и услуг превысил среднероссийские показатели.

Аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" также отметили, что популярный весной набор для приготовления шашлыка в 2026 году подорожал и стоит почти 5 тысяч рублей. С начала апреля ингредиенты для шашлыка выросли в цене на 11% по сравнению с прошлым годом. Исследование проводилось как в сетевой, так и в несетевой рознице.

