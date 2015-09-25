В Петербурге цены в феврале выросли меньше, чем в январе

Инфляция в Северной столице за второй месяц года составила 1,2% против 1,8% месяцем ранее. Годовая инфляция достигла 5,9%, сравнявшись с общероссийским уровнем.

В феврале рост цен в Санкт-Петербурге замедлился по сравнению с январскими показателями. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России со ссылкой на данные Росстата.

За второй месяц года цены в городе увеличились на 1,2%. Эффект переноса налога на добавленную стоимость в стоимость товаров оказался заметно меньше, чем в предыдущем месяце. По словам представителей регулятора, из-за удорожания логистики выросли в цене отдельные импортные фрукты и овощи — виноград, груши, яблоки, сладкий перец. Однако в целом эта категория подорожала меньше, чем в январе и чем обычно в феврале прошлых лет. Благодаря высокому предложению продолжали дешеветь масло и молочная продукция.

Перед праздниками традиционно наблюдалось увеличение стоимости парфюмерии, косметики, свежих цветов и ювелирных украшений. Последние подорожали также из-за мирового удорожания золота. При этом укрепление рубля способствовало снижению цен на многие импортные товары длительного пользования: инструменты, компьютеры, бытовую технику, электронику и трикотаж. В сфере услуг наиболее заметно выросли в цене зарубежные туры, что связано с высоким сезоном на популярных направлениях.

Годовая инфляция в Петербурге в феврале повысилась до 5,9%, сравнявшись с общероссийским уровнем. В Банке России прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а в 2027-м и далее будет находиться вблизи 4%.

