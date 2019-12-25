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Закрытый супермаркет на Лиговском проспекте ограбили 17-летние подростки
Сегодня, 15:40
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Закрытый супермаркет на Лиговском проспекте ограбили 17-летние подростки

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Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы задержали подростков, которые попытались скрыться после кражи товаров из супермаркета на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 16 марта полицейским поступила информация о том, что в магазин проникли трое неизвестных. По словам очевидца, двое молодых людей и девушка, повредив запертую входную дверь, попали в торговый зал, откуда похитили несколько пакетов с различными товарами. 

Злоумышленников поймали на Боровой улице, ими оказались двое 17-летних юношей и приятельница. Они уже открыли похищенную бутылку шампанского и несколько шоколадок. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: "домушник" обокрал квартиру на Северном проспекте на 23 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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