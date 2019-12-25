Закрытый супермаркет на Лиговском проспекте ограбили 17-летние подростки

Сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы задержали подростков, которые попытались скрыться после кражи товаров из супермаркета на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 16 марта полицейским поступила информация о том, что в магазин проникли трое неизвестных. По словам очевидца, двое молодых людей и девушка, повредив запертую входную дверь, попали в торговый зал, откуда похитили несколько пакетов с различными товарами.

Злоумышленников поймали на Боровой улице, ими оказались двое 17-летних юношей и приятельница. Они уже открыли похищенную бутылку шампанского и несколько шоколадок. Сумма ущерба устанавливается.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти