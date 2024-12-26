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"Домушник" обокрал квартиру на Северном проспекте на 23 тыс. рублей
Сегодня, 11:29
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"Домушник" обокрал квартиру на Северном проспекте на 23 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято.

Полицейские задержали "домушника", который проник в квартиру на Северном проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Отмечается, что 47-летнего мужчину поймали вечером 20 февраля около дома 40 по улице Шувалова в Мурино с поличным. Злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа, он совершил попытку хищения личных вещей на общую сумму 23 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в краже цветочных букетов на улице Композиторов задержан. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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