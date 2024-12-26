"Домушник" обокрал квартиру на Северном проспекте на 23 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято.

Полицейские задержали "домушника", который проник в квартиру на Северном проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что 47-летнего мужчину поймали вечером 20 февраля около дома 40 по улице Шувалова в Мурино с поличным. Злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа, он совершил попытку хищения личных вещей на общую сумму 23 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в краже цветочных букетов на улице Композиторов задержан.

Фото: Piter.TV