"Домушник" обокрал квартиру на Северном проспекте на 23 тыс. рублей

Полицейские задержали "домушника", который проник в квартиру на Северном проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что 47-летнего мужчину поймали вечером 20 февраля около дома 40 по улице Шувалова в Мурино с поличным. Злоумышленник проник в жилище путем подбора ключа, он совершил попытку хищения личных вещей на общую сумму 23 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), похищенное изъято.
Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в краже цветочных букетов на улице Композиторов задержан.
Фото: Piter.TV
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