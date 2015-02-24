Подозреваемый в краже цветочных букетов на улице Композиторов задержан

Предполагается, что он также похитил 14,5 тыс. рублей.

Сотрудники МВД Северной столицы задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на цветочный магазин на улице Композиторов. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

Как стало известно ранее, накануне неизвестный, угрожая продавцу чем-то, похожим на пистолет, похитил из цветочного магазина три букета и наличные деньги. Общая сумма ущерба магазину составляет 37,5 рублей. В полиции возбудили уголовное дело по 162-й статье УК РФ.

Изучив камеры наблюдения, стражам порядка удалось установить подозреваемого в разбое. В этот же день, по горячим следам, возле дома 27 по улице Руднева подозреваемый, ранее судимый 33-летний житель Краснодарского края, был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. МВД Санкт-Петербурга

В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Фото: Piter.TV