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Неизвестный ограбил цветочный магазин на улице Композиторов
Сегодня, 10:20
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Неизвестный ограбил цветочный магазин на улице Композиторов

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Ущерб составил 37,5 тыс. рублей.

Полицейские разыскивают налетчика на цветочный магазин в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 17 февраля правоохранителям поступила информация о том, что в цветочном в доме 20к5 по улице Композиторов неизвестный угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся. 

По словам 20-летней сотрудницы, злоумышленник украл из кассы 14,5 тыс. рублей и три букета на сумму 23 тыс. рублей. Материальный ущерб – 37,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга грабительница напала с ножом на сотрудницу магазина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ограбление, улица композиторов, цветочный магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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