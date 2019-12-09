Неизвестный ограбил цветочный магазин на улице Композиторов

Ущерб составил 37,5 тыс. рублей.

Полицейские разыскивают налетчика на цветочный магазин в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 17 февраля правоохранителям поступила информация о том, что в цветочном в доме 20к5 по улице Композиторов неизвестный угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся.

По словам 20-летней сотрудницы, злоумышленник украл из кассы 14,5 тыс. рублей и три букета на сумму 23 тыс. рублей. Материальный ущерб – 37,5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга грабительница напала с ножом на сотрудницу магазина.

Фото: Piter.TV