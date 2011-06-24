В центре Петербурга грабительница напала с ножом на сотрудницу магазина

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Центральном районе Петербурга женщина при ограблении магазина напала на сотрудницу.

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел на улице Константина Заслонова 16 февраля. Злоумышленница обокрала торговую точку, а когда ее пытались задержать, ударила ножом в спину 33-летнюю товароведа.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. А 30-летнюю грабительницу поймали на той же улице. У женщины нет регистрации в Северной столице. Известно, что в 2015 году она находилась под подпиской о невыезде за покушение на кражу, в 2017 году ее оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивиста подозревают в убийстве мужчины на улице Композиторов.

Фото: Piter.TV