  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивиста подозревают в убийстве мужчины на улице Композиторов
Сегодня, 8:41
74
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивиста подозревают в убийстве мужчины на улице Композиторов

0 0

Подозреваемый ударил оппонента ножом.

В больнице скончался петербуржец, которого ранили в Выборгском районе. Подозреваемый задержан, пишет "Фонтанка".

Днем 16 февраля на улице Композиторов между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Один из них ударил оппонента ножом в область сердца. Пострадавший просил помощь у прохожих. На место вызвали "скорую", его госпитализировали. 

Установлено, что 35-летний потерпевший погиб. А по подозрению в совершении этого преступления задержали 45-летнего неоднократно судимого за мошенничество, наркотики и кражу местного жителя. В отношении него составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали мигранта по подозрению в убийстве отца в декабре 2024 года. 

Фото: Piter.TV

Теги: убийство, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии