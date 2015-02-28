Рецидивиста подозревают в убийстве мужчины на улице Композиторов

Подозреваемый ударил оппонента ножом.

В больнице скончался петербуржец, которого ранили в Выборгском районе. Подозреваемый задержан, пишет "Фонтанка".

Днем 16 февраля на улице Композиторов между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Один из них ударил оппонента ножом в область сердца. Пострадавший просил помощь у прохожих. На место вызвали "скорую", его госпитализировали.

Установлено, что 35-летний потерпевший погиб. А по подозрению в совершении этого преступления задержали 45-летнего неоднократно судимого за мошенничество, наркотики и кражу местного жителя. В отношении него составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали мигранта по подозрению в убийстве отца в декабре 2024 года.

Фото: Piter.TV