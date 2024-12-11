В Петербурге задержали мигранта по подозрению в убийстве отца в декабре 2024 года

Полицейские выяснили, что конфликт отца и сына возник из-за асоциального образа жизни последнего. Не стерпев упреков, мужчина зверски избил отца.

Оперативники задержали мигранта, подозреваемого в убийстве собственного отца в декабре 2024 года. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 12 декабря 2024 года поступило сообщение от бригады медиков об обнаружении в квартире дома 18 по проспекту Ударников трупа мужчины. Погибшим оказался 55-летний уроженец Узбекистана, получивший гражданство России в 2017 году.

Было установлено, что смерть мужчины наступила вследствие многочисленных травм. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении этого преступления утром 12 февраля 2025 года задержан неработающий 33-летний сын погибшего, проживающий в России без регистрации, как лицо без определенного места жительства. Полицейские выяснили, что конфликт отца и сына возник из-за асоциального образа жизни последнего. Не стерпев упреков, мужчина зверски избил отца.

Недавно жительница Ленобласти получила более 6 лет в ИК за убийство супруга.

Фото: МВД по СПб и ЛО